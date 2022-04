EON SE Aktie News: EON SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 10,31 EUR nach. Die EON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,30 EUR nach. Bei 10,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.898.436 EON SE-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,54 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 21,73 Prozent Plus fehlen der EON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,35 EUR an.

Am 11.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte EON SE am 11.05.2022 präsentieren. Am 13.03.2024 wird EON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,893 EUR je Aktie in den EON SE-Büchern.

