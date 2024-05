EON SE Aktie News: EON SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf EON SE-Kurs

Die Aktie von EON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 12,30 EUR.

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 12,30 EUR. In der Spitze büßte die EON SE-Aktie bis auf 12,28 EUR ein. Bei 12,39 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.286.347 EON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 13,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 8,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,17 Prozent.

Zuletzt erhielten EON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,530 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,552 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,24 EUR für die EON SE-Aktie aus.

EON SE ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte EON SE -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 22,64 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 33,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte EON SE am 14.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,12 EUR je EON SE-Aktie.

