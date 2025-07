EQS-Adhoc: Der init Konzern erhöht Prognose für das Gesamtjahr 2025

EQS-Ad-hoc: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vertrag

Der init Konzern erhöht Prognose für das Gesamtjahr 2025



18.07.2025 / 06:54 CET/CEST

Umsatzprognose für Geschäftsjahr 2025: 340 – 370 Mio. EUR (bisherige Prognose: 300-330 Mio. EUR) Ergebnisprognose für Geschäftsjahr 2025: 32 – 35 Mio. EUR (bisherige Prognose: 30-33 Mio. EUR) Das Board der Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) in Atlanta, Georgia/USA, hat zusätzliche Mittel für das 2024 in Auftrag gegebene AFC 2.0 Projekt an INIT Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der init SE, bewilligt. Die zusätzlichen 60 Mio. US-Dollar werden nach der Genehmigung der Software- und Hardware-Designelemente die Bauphase des Projekts unterstützen. init SE erwartet daher für das Geschäftsjahr 2025 einen deutlich höheren Umsatz als ursprünglich geplant. Der Großteil des zusätzlichen Projektvolumens betrifft bauliche Leistungen, die von Dritten erbracht und von init lediglich überwacht werden. Entsprechend wird der Ergebnisbeitrag der Erweiterung nur begrenzt ausfallen. Vor diesem Hintergrund passt die Gesellschaft ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr an und erwartet nun einen Umsatz in der Spanne von 340 bis 370 Mio. EUR sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 32 und 35 Mio. EUR. Kontakt:

Mitteilende Person:

Simone Fritz

Investor Relations

Ende der Insiderinformation

