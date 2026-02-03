EQS-Adhoc: innoscripta SE: Vorstand schlägt Dividende von 4,00 Euro je Aktie vor
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: innoscripta SE / Schlagwort(e): Dividenden
Werbung
Werbung
München, 20.02.2026 – Der Vorstand der innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) wird der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 4,00 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr vorschlagen. Mit dem Dividendenvorschlag unterstreicht innoscripta SE in der Erwartung eines kontinuierlich wachsenden margenstarken Kerngeschäfts ihren Anspruch, Aktionärinnen und Aktionäre kontinuierlich und verlässlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen.
Der Dividendenvorschlag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung.
Ende der Insiderinformation
20.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+4989262004187
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
|EQS News ID:
|2279508
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2279508 20.02.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf innoscripta
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf innoscripta
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent