EQS-Adhoc: innoscripta SE: Vorstand schlägt Dividende von 4,00 Euro je Aktie vor

München, 20.02.2026 – Der Vorstand der innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8) wird der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 4,00 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr vorschlagen. Mit dem Dividendenvorschlag unterstreicht innoscripta SE in der Erwartung eines kontinuierlich wachsenden margenstarken Kerngeschäfts ihren Anspruch, Aktionärinnen und Aktionäre kontinuierlich und verlässlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen.



Der Dividendenvorschlag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung.





