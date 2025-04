EQS-Adhoc: Rubean AG erhöht Kapital

EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Umsatzentwicklung

Rubean AG erhöht Kapital



25.04.2025 / 12:45 CET/CEST

Rubean AG erhöht Kapital Ausgabe von bis zu 785.588 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital zum Preis von 5,50 Euro je Aktie

Finanzierung von Wachstum und Restrukturierung von Verbindlichkeiten

Private Placement von nicht bezogenen neuen Aktien

München, den 25. April 2025. Der Vorstand der Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft im Wege einer Barkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 von derzeit EUR 4.124.341 um bis zu EUR 785.588,00 auf bis zu EUR 4.909.929,00 durch Ausgabe von bis zu 785.588 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien („ Neue Aktien“) gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Neuer Aktie ausgegeben. Der Gesamtausgabebetrag beläuft sich damit auf bis zu EUR 785.588,00. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnanteilsberechtigt. Der Bezugspreis je Neuer Aktie wurde auf EUR 5,50 („Bezugspreis“) festgelegt.



Die Neuen Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts zu einem Bezugsverhältnis von 21:4 (d.h. 21 alte Aktien berechtigen zum Bezug von vier Neuen Aktien) zum Bezugspreis angeboten werden (mittelbares Bezugsrecht). Die Bezugsfrist beginnt am 30. April 2025 und läuft bis 14. Mai 2025 (jeweils einschließlich).

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2 Wertpapierprospektgesetz („WpPG“). Ein gemäß § 4 WpPG erstelltes Wertpapier-Informationsblatt wird am 25. April 2025 auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.



Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren vom Vorstand im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zum Erwerb angeboten werden.

Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 29. April 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht und wird von der Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft mit Sitz in Göppingen wertpapiertechnisch begleitet.



Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen neben der Restrukturierung von Verbindlichkeiten dem weiteren Ausbau des Vertriebs zur Realisierung der Vertriebschancen sowie der Anbindung großer internationaler Zahlungsdienstleister insbesondere in Nord- und Südamerika dienen.



Der Vorstand



Über Rubean: Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und großen Handelsketten in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrshandelsplätzen und XETRA notiert. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.rubean.com



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com



Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Rubean AG increases capital Issue of up to 785,588 new shares from authorized capital at a price of EUR 5.50 per share

Financing of growth and restructuring of liabilities

Private placement of unsubscribed new shares

Munich, April 25, 2025. The Management Board of Rubean AG, Munich (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), resolved today, with the approval of the Supervisory Board, to increase the company's share capital by way of a cash capital increase, making partial use of the Authorized Capital 2023, from currently EUR 4.124,341 by up to EUR 785,588.00 to up to EUR 4,909,929.00 by issuing up to 785,588 new no-par value bearer shares ("New Shares") against cash contributions with subscription rights for shareholders. The New Shares will be issued at an issue price of EUR 1.00 per New Share. The total issue amount is therefore up to EUR 785,588.00. The New Shares are entitled to dividends from January 1, 2025. The subscription price per New Share was set at EUR 5.50 ("Subscription Price").



The New Shares are to be offered to the company's shareholders as part of an indirect subscription right at a subscription ratio of 21:4 (i.e. 21 existing shares entitle the holder to subscribe to four New Shares) at the subscription price (indirect subscription right). The subscription period begins on April 30, 2025 and runs until May 14, 2025 (inclusive).



The subscription offer is being made without a prospectus pursuant to Section 3 (2) of the German Securities Prospectus Act ("WpPG"). A securities information sheet prepared in accordance with Section 4 WpPG will be published on the company's website on April 25, 2025.



There are no plans to trade subscription rights on the stock exchange. New shares not subscribed by shareholders on the basis of subscription rights within the subscription period may be offered by the Executive Board to selected investors as part of a private placement (non-public offer).



The subscription offer is expected to be published in the Federal Gazette on April 29, 2025 and will be accompanied by Bankhaus Gebr. Martin AG, Göppingen.



In addition to the restructuring of liabilities, the funds from the capital increase will be used to further expand sales in order to realize sales opportunities and to connect major international payment service providers, particularly in North and South America.



The Executive Board



About Rubean: Rubean AG, Munich, is a leading provider of pure software point-of-sale solutions for banks, acquirers and merchants. These include the mobile softPOS solution PhonePOS, which enables merchants to receive card payments directly on their smartphone without the need for an additional device. This solution is used by payment service providers, major banks, retailers and large retail chains throughout Europe and is the only softPOS solution that supports the girocard (ec card) in Germany. Rubean is listed on m:access as well as on most OTC trading venues and XETRA. Further information can also be found at www.rubean.com



If you have any questions, please contact:

german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com



Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 Munich

+49 89 357560

