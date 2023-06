EQS-News: The Social Chain AG: Stefan Kiwit ist neues Vorstandsmitglied und COO

EQS-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Personalie

The Social Chain AG: Stefan Kiwit ist neues Vorstandsmitglied und COO



15.06.2023

Stefan Kiwit ist mit Wirkung zum 15. Juni 2023 als Chief Operating Officer in den Vorstand berufen

Zusätzlich wird Kiwit stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Social Chain AG

CEO Dr. Kofler: „Wichtiger Schritt für Restrukturierung und Weiterentwicklung des Unternehmens“

Berlin, 15. Juni 2023. Stefan Kiwit wird neuer Vorstand und Chief Operating Officer (COO) der The Social Chain AG. In seiner Vorstandstätigkeit führt Kiwit das operative Geschäft der Social Chain AG und verantwortet dabei die Umsetzung der Konzern-Strategie, das Marketing und die Führung der Beteiligungsgesellschaften. In der Aufsichtsratssitzung vom 13. Juni 2023 berief der Aufsichtsrat der Social Chain AG den erfahrenen Manager einstimmig in den Vorstand der börsennotierten Aktiengesellschaft. Der Vorstandsvertrag läuft über drei Jahre und ist über ein substanzielles Aktienoptions-paket explizit unternehmerisch ausgestaltet. Zusammen mit seinen Vorstandskollegen, den Führungskräften sowie dem gesamten Team wird Stefan Kiwit die bereits angestoßene Restrukturierung fortführen und die strategische Ausrichtung der Gruppe vorantreiben. Erste Meilensteine sind dabei die Weiterentwicklung und Implementierung einer nachhaltigen, profitablen Omnichannel-Strategie sowie ein modern aufgestelltes Innovationsmanagement und Marketing.



„Ich bin begeistert, dass wir mit Stefan Kiwit einen ausgewiesenen Profi für Marketing, Innovation, Branding und Digitalisierung gewinnen konnten”, so CEO Dr. Georg Kofler. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind gemeinsam mit dem Aufsichtsrat fest davon überzeugt, mit dieser strategischen Entscheidung den nächsten wichtigen Schritt bei der Restrukturierung und Weiterentwicklung des Unternehmens zu gehen“. Stefan Kiwit: „Ich freue mich besonders auf die neue Aufgabe als COO der Social Chain AG, da ich hier all meine Expertise und unternehmerische Erfahrung gewinnbringend für die Zukunft der Gesellschaft, ihrer Mitarbeitenden und Aktionär:-innen einbringen kann.“ Den Aktionär:innen stellt sich der neue Vorstand und COO im Rahmen der Hauptversammlung am 21. Juni 2023 in Berlin vor. Über Stefan Kiwit Stefan Kiwit ist bisher als Geschäftsführender Gesellschafter der Amazing Apes Germany GmbH tätig – einer innovativen Unternehmensberatung, die internationale Firmen vollumfänglich bei der Entwicklung und Implementierung von „Creative Business Solutions“ berät. Darüber hinaus begleitet er als Board-Member und Gesellschafter mehrere Unternehmen der Digital- und Kreativwirtschaft. Zuvor war er als Managing Director für internationale Konzerne wie Nikon, die Omnicom Group oder die Publicis Groupe Germany in unterschiedlichen Funktionen tätig und verantwortete als Chief Growth Officer für Dentsu das Marketing und Wachstum der Gruppe in Deutschland. Kiwit hat Rechtswissenschaften an der Philipps-Universität Marburg studiert und begann seine Karriere beim schwedischen Duni-Konzern. Der 45-Jährige lebt in Berlin und hat drei Kinder.



Kontakt:

Sarah Pust | Investor Relations

