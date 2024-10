Erholung erwartet?

Die Zeiten bleiben schwierig für den Wasserstoff-Spezialisten Plug Power. Das Unternehmen konnte die Erwartungen der Analysten zuletzt nicht erfüllen, steckt weiter in den roten Zahlen und auch die Performance der Aktie lässt zu wünschen übrig. Die Norwegische Zentralbank scheint hier jedoch Potenzial zu sehen und baute ihre Beteiligung deutlich aus.

Plug Power weiter in den roten Zahlen

Für Plug Power war dieses Jahr bisher schwierig. Nachdem das Unternehmen bereits im ersten Quartal weiter rote Zahlen schrieb, enttäuschte Plug Power auch mit seiner Zahlenvorlage zum zweiten Quartal. Der Verlust fiel noch höher aus als erwartet. Er lag bei 0,36 US-Dollar je Aktie, während Analysten im Vorfeld der Zahlenvorlage mit -0,308 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten. Immerhin war eine Verbesserung zum Vorjahresquartal zu erkennen, als der Wert noch bei -0,400 US-Dollar je Aktie lag. Derweil fielen die Erlöse mit 143,4 Millionen US-Dollar viel geringer aus als vor Jahresfrist, als noch 260,2 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Damit verfehlte Plug Power auch die Expertenschätzungen, die bei 184,5 Millionen US-Dollar gelegen hatten.

Plug Power-Aktie mit enttäuschender Performance in diesem Jahr

Das spiegelte sich auch in der Performance der Plug Power-Aktie in diesem Jahr wieder. So verlor der Anteilsschein an der US-Techbörse NASDAQ seit Jahresbeginn bereits 50,67 Prozent an Wert. Zuletzt konnte sich das Papier jedoch wieder etwas erholen. Nachdem die Plug Power-Aktie Ende August noch unter die Marke von 2 US-Dollar gefallen war und Anfang September ihr 52-Wochen-Tief bei 1,60 US-Dollar erreicht hat, konnte die Plug Power-Aktie um 38,75 Prozent zulegen und notierte zuletzt bei 2,22 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 22. Oktober 2024).

Norwegische Zentralbank hat Beteiligung an Plug Power ausgebaut

Was die Plug Power-Aktie zuletzt womöglich etwas gestützt haben dürfte, ist die Nachricht, dass die norwegische Zentralbank ihren Anteil an dem Unternehmen erhöht hat. Wie einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) zu entnehmen ist, hat die Norges Bank ihre Beteiligung auf fast 69.679.769 Aktien erhöht, was einem Anteil von acht Prozent entspreche. Ende Juni befanden sich noch 28.701.363 Plug Power-Aktien im Wert von rund 66,87 Millionen US-Dollar im Depot der Norges Bank, wie dem bei der SEC eingereichten 13F-Formular zu entnehmen ist. Die norwegische Zentralbank hat ihre Beteiligung also innerhalb weniger Monate mehr als verdoppelt und scheint damit optimistisch, dass eine Erholung von Plug Power bevorstehen könnte.

Analysten bleiben vorsichtig

Unter den Wall Street-Analysten bleibt die Stimmung gegenüber Plug Power jedoch überwiegend negativ. Analysten haben eine "Halten"-Konsensbewertung für die Plug Power-Aktie basierend auf fünf Kaufempfehlungen, acht "Hold"- und vier "Sell"-Ratings in den letzten drei Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 4,09 US-Dollar pro Aktie derweil deutlich über dem aktuellen Niveau der Plug Power-Aktie - es stellt eine Veränderung von 84,23 Prozent gegenüber dem letzten Preis von 2,22 US-Dollar dar (Stand: Schlusskurs vom 22. Oktober 2024).

