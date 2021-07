ENCAVIS und Badenova kaufen fünf Solarparks - ENCAVIS-Aktie fällt

Die Kooperation umfasst Photovoltaikanlagen an fünf Standorten in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die beide Unternehmen zusammen mit weiteren Investoren erwerben und betreiben wollen, wie die Partner mitteilten. Die Solaranlagen haben eine Erzeugungsleistung von insgesamt 45,5 Megawatt (MW).

Für den Kauf haben sich Badenova mit 49 Prozent und der Spezialfonds Encavis Infrastructure Fund II mit 51 Prozent an zwei Projektgesellschaften beteiligt. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt im mittleren zweistelligen Millionenbereich, eine genaue Summe wurde nicht genannt. Die ENCAVIS AM übernimmt nach Projektabnahme die Geschäftsführung, das technische Anlagencontrolling und auch die kaufmännische Betriebsführung. Die Photovoltaikparks sind auf Freiflächen an Bahn- und Autobahntrassen in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern von der Trianel Energieprojekte errichtet worden. Drei der Anlagen befinden sich im Landkreis Ludwigslust-Parchim, die beiden anderen in den Landkreisen Prignitz und Uckermark. Seit dem 15. Juni 2021 sind alle Projekte ans Stromnetz angeschlossen.

Via XETRA fallen ENCAVIS-Titel zeitweise um 3,07 Prozent auf 15,15 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Encavis AG