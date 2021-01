Börsengänge 2021: Auto1 startet in Frankfurt - MyTheresa in New York

€uro am Sonntag

von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag

Als erstes deutsches Unternehmen kündigte Auto1 (wirkaufendeinauto.de") seine Pläne für eine Aktienemission im Frühjahr 2021 jetzt offiziell an. Drei Viertel des geplanten Erlöses von rund einer Milliarde Euro aus der Ausgabe neuer Aktien sollen in den Ausbau der neuen Internet-Plattform Autohero fließen, mit der sich das Unternehmen an private Gebrauchtwagenkäufer richtet. "Wir wollen Autohero zum führenden Online-Auto­händler in Europa machen", sagte Mitgründer und Vorstandschef Christian Bertermann. Der Börsenwert von Auto1 wird in Finanzkreisen auf sechs bis acht Milliarden Euro geschätzt.

Unterdessen hat auch der Münchner Online-Luxusmodehändler MyTheresa den Börsenprospekt für eine Emission an der New Yorker Börse veröffentlicht. Das Unternehmen wird dabei mit bis zu 1,33 Milliarden Euro bewertet. Aus der Platzierung von 20 Prozent der Anteile sollen über 300 Millionen Euro erlöst werden und überwiegend in die Schuldentilgung fließen.

