Erste Schätzungen: Ally Financial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ally Financial wird voraussichtlich am 16.04.2021 das Zahlenwerk zum am 31.03.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ally Financial noch -0,440 USD je Aktie verloren.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 24,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,41 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,75 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,54 USD je Aktie, gegenüber 3,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 7,26 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net