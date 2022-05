Erste Schätzungen: Americas Car-Mart stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Americas Car-Mart lässt sich voraussichtlich am 23.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Americas Car-Mart die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,10 USD aus. Im letzten Jahr hatte Americas Car-Mart einen Gewinn von 6,19 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Americas Car-Mart in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 297,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 279,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,78 USD, gegenüber 14,95 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 918,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net