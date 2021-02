Erste Schätzungen: Autodesk informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GO

Heute im Fokus

DAX schließt im Plus -- US-Börsen uneinheitlich -- Bitcoin auf Rekordhoch -- Cannabis-Aktien Spielball der US-Spekulanten -- ProSiebenSat.1, Uber, PepsiCo, Deutsche Börse, Commerzbank, METRO im Fokus

Microsoft wollte offenbar Pinterest kaufen. Evonik will BioNTech mit Lipiden für Impfstoff beliefern. Twitter macht Tempo bei Konkurrenz für App Clubhouse. Ceconomy zieht nach verlängertem Lockdown Prognose zurück. Bilfinger mit deutlichen Einbußen. AstraZeneca will Produktion von Corona-Impfstoff verdoppeln - Arbeit an neuer Impfstoff-Version. HELLA bekräftigt Mittelfristziele.