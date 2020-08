Erste Schätzungen: Next Games informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Next Games wird voraussichtlich am 28.08.2020 die Bücher zum am 30.06.2020 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,050 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,068 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Next Games soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,7 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 28,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,210 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,360 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 30,3 Millionen EUR, gegenüber 34,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net