Erste Schätzungen: Piraeus Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Piraeus Financial lädt voraussichtlich am 01.11.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,247 USD je Aktie gegenüber 0,240 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 749,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 23,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 980,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,967 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,680 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

