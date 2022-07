Erste Schätzungen: Spectrum Brands legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Spectrum Brands präsentiert in der voraussichtlich am 12.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,42 USD aus. Im letzten Jahr hatte Spectrum Brands einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren.

8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 920,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 20,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,01 USD im Vergleich zu 6,53 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,41 Milliarden USD, gegenüber 4,61 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net