Erste Schätzungen: TAISEI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Heute im Fokus

Nach EZB-Zinsentscheid: DAX geht fester aus dem Handel -- US-Börsen uneinheitlich -- Daimler Truck schlägt Prognosen -- Linde wird optimistischer -- Shell, Lufthansa, HelloFresh, VW, Meta im Fokus

Merck & Co steigert Umsatz - Prognose erneut angehoben. Elmos Semiconductor: Verkauf von Chip-Fertigung nach China wird wohl noch geprüft. Drägerwerk rutscht in die roten Zahlen - Hoffnung auf mehr Umsatz im Schlussquartal. Verlust bei KION nicht so hoch wie befürchtet. TotalEnergies verdient im dritten Quartal deutlich mehr. Credit Suisse in Q3 mit Verlust - CS verkauft Geschäftsbereiche und baut Stellen ab.