Erste Schätzungen: Will Semiconductor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Will Semiconductor präsentiert voraussichtlich am 21.08.2020 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2020 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,520 CNY je Aktie gegenüber -0,055 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 369,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 826,3 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,88 Millionen CNY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,57 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,540 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,64 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,63 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.net