Deutsche Börse startet langsamer ins neue Jahr - Aktie gewinnt

Der zyklische Rückenwind in Form stark steigender Volatilitäten und der damit verbundene Absicherungsbedarf der Anleger weht nicht mehr so kräftig wie im Vorjahr. Dennoch übertraf der Börsenbetreiber die Schätzungen der Analysten auf der Ergebnisseite.

Die Nettoerlöse stiegen im ersten Quartal 2019 auf 721 Millionen Euro nach 692 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit einem Wert von 723 Millionen Euro gerechnet. Das bereinigte EBITDA stieg auf 476 Millionen Euro nach 438 Millionen - hier lag die Schätzung bei 461 Millionen Euro. Unbereinigt fiel das EBITDA mit 451 Millionen (Vj 418 Millionen) etwas geringer aus, blieb damit aber über der Analystenschätzung von 437 Millionen Euro.

Der bereinigte Konzern-Periodenüberschuss lag im ersten Quartal bei 292 Millionen Euro nach 271 Millionen im Vorjahreszeitraum. Unbereinigt stieg der Gewinn der Deutschen Börse auf 275 Millionen Euro nach 249 Millionen. Analysten hatten mit 271 Millionen Euro gerechnet. Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,50 Euro nach 1,34 Euro, erwartet wurden 1,44 Euro.

Die operativen Kosten gingen auf 273 Millionen Euro von 275 Millionen im Vorjahr zurück und lagen damit unter der Schätzung von 288 Millionen Euro. Bereinigt beliefen sich die Kosten auf 249 Millionen, während Analysten mit 264 Millionen gerechnet hatten.

Bereinigt wurden die operativen Kosten um Sondereffekte in Höhe von 24,6 Millionen Euro; diese bestehen maßgeblich aus strukturellen Maßnahmen zur Verbesserung der operativen Effizienz im Rahmen der Unternehmensstrategie "Roadmap 2020" sowie aus Kosten für Unternehmenszusammenschlüsse und Übernahmen. Zudem wurde höhere Aufwendungen für Investitionen in Wachstumsinitiativen durch die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS 16 überkompensiert.

Die Deutsche-Börse-Aktie legte in den ersten Handelsminuten in einem trüben Umfeld um 1,4 Prozent auf 118,55 Euro zu und näherte sich damit wieder dem im vergangenen Sommer erreichten Mehrjahreshoch von 121,15 Euro. Die Deutsche Börse sei gut in das Jahr gestartet, schrieb LBBW-Analyst Jürgen Graf in einer Studie. Er erhöhte zudem das Kursziel um drei auf 125 Euro. Das Papier gehört seit einiger Zeit zu den Standardwerten mit den höchsten Kursgewinnen. Seit dem Amtsantritt des Konzernchefs Theodor Weimer zog der Börsenwert um rund ein Fünftel auf knapp 22,5 Milliarden Euro.

