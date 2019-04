Aktie im Test: Deutsche Börse - Deal in Sicht

Anzeige

Chinas Starbucks-Rivale Luckin Coffee beantragt Börsengang in den USA. T-Mobile US und Sprint werben in Washington für Fusionspläne. Erste autonome Taxis von Tesla sollen 2020 an den Start gehen. Samsung verschiebt Start seines Auffalt-Smartphones nach Problemen. Mondelez will langfristig bei Jacobs Kaffee aussteigen. Uniper-Aktionär KVIP begründet Vorschläge mit Handlungsunfähigkeit.