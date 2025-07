Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagvormittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 256,60 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 256,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 253,00 EUR. Bei 257,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.322 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 294,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.08.2024 bei 176,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 31,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,24 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 262,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 17.02.2020 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

