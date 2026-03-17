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Heute im FokusUS-Börsen letztlich höher -- DAX schließt im Plus -- Infineon, STMicro und NXP kooperieren mit NVIDIA -- Ölpreise, DroneShield, Amazon, Sartorius, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Microsoft im Fokus
Technikausfall bei UBS. Delta Air Lines hebt Prognose. AUDI legt beim Gewinn zu - operatives Ergebnis unter Druck. Daimler Truck erhält Großauftrag aus den Niederlanden. Google-Tochter YouTube und FIFA kooperieren bei Fußball-WM 2026. UniCredit-Angebot hat Commerzbank überrascht. Lufthansa wirbt mit verbessertem Vorsorgeangebot um Piloten - Ufo startet Urabstimmung.
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