Startschuss für Ethereum 2.0 - Smartcontract erreicht das Ziel von 524288 deponierten ETH

Bahn frei für die erste Phase des Ethereum 2.0 Upgrades "Serenity"

Seit Anfang November beobachtete die Ethereum Community gespannt die Contract-Adresse 0x00000000219ab540356cBB839Cbe05303d7705Fa. Zunächst eher schleppend begannen Netzwerkteilnehmer, dort Stakes in Höhe von je 32 ETH zu deponieren. Jeder Stake von 32 ETH ermöglicht es, eine "Validator Node" auf der zukünftigen "Beacon Chain" des Ethereum 2.0 Protokolls zu unterhalten. Die Validator Nodes werden im Rahmen der Ethereum 2.0 Architektur eine Rolle einnehmen, die bisher Minern vorbehalten war: Als Teilnehmer eines "Proof-of-Stake"-Konsensmechanismus werden die Noden Transaktionen auf dem Netzwerk validieren und dafür eine Entlohnung in ETH erhalten.

Bis zum 24. November hatten die Ethereum Entwickler Zeit gegeben, um die Marke von insgesamt 524288 ETH auf dem Contract zu erreichen. In der vergangenen Nacht wurde dieser Wert sogar überschritten. Zur gleichen Zeit zog der Preis von Ethereum drastisch an und erreichte einen vorläufigen Tageshöchststand von $620, ein Wert, der zuletzt im Sommer 2018 verzeichnet wurde. Der Contract hält damit momentan Ethereum im Wert von über 350 Millionen US-Dollar.

Damit steht dem anvisierten Start der Beacon Chain am 1. Dezember nun nichts mehr im Wege. Von diesem Zeitpunkt an startet auch die Entlohnung der mehr als 16.300 Validator Nodes. Momentan wird die Höhe des jährlichen Gewinns in ETH dabei auf etwa 20% des Stakes geschätzt. In einer längeren Übergangsphase werden beide Blockchains, Ethereum 1.0 und Ethereum 2.0, allerdings noch parallel existieren und das gesamte, in mehrere Phasen unterteilte Upgrade wird voraussichtlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Preiskatalysatoren

Der Weg durch den Smartcontract auf die Serenity Beacon Chain ist im Moment noch eine Einbahnstraße und wird dies auch bis voraussichtlich Phase 1.5 des Upgradeprozesses bleiben. Das bedeutet, dass die mehr als fünfhunderttausend deponierten ETH nur über Umwege (zum Beispiel mittels Derivate wie sogenannter "wrapped tokens" oder "placeholder tokens") ihren Weg zurück auf den Markt finden können. Die Belohnungen der Validator Nodes sind zwar eine zusätzliche Quelle der Inflation, aber im Verlauf des letzten Jahres hat auch die Nachfrageseite in Bezug auf die Services auf der Ethereum Blockchain rasant zugenommen. Hierfür ist vor allem das explosionsartige Wachstum von Decentralized Finance (DeFi) Anwendungen verantwortlich, zu denen unter anderem auch eine neue Generation von dezentralen Börsen gehört. Dies schlägt sich in hohen Transaktionsgebühren nieder. Ethereum kann im DeFi Ökosystem zudem (neben Stablecoins, auf Ethereum "gewrapped" repräsentierten Bitcoin und anderen Altcoins) als Kollateral für Darlehen und Versicherungen dienen.

Ethereum als Signalgeber für den gesamten Altcoin-Sektor

Ethereum wird als zweitgrößte Kryptowährung neben Bitcoin eine Leitfunktion für andere Altcoins nachgesagt und auch die jüngste Preisrallye des Smartcontract- und dApp-Plattform Tokens wurde dicht gefolgt von signifikanten Kursgewinnen im gesamten Altcoin-Sektor. Besonders Ripples Token XRP (die Kryptowährung mit der dritthöchsten Marktkapitalisierung) sorgte mit einer furiosen Aufholjagd und einem Anstieg von 110% im Verlauf der letzten sieben Tage für Aufsehen.

