DAX23.684 -0,6%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.640 -4,2%Euro1,1621 +0,2%Öl63,61 +0,7%Gold4.249 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Airbus 938914 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor AR-Wechsel -- Bitcoin knickt ein -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, TKMS im Fokus
Top News
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Airbus- und Lufthansa-Aktie uneinig: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch Airbus- und Lufthansa-Aktie uneinig: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

EU-Chefdiplomatin zu Ukraine: Könnte entscheidende Woche werden

01.12.25 10:02 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die kommenden Tagen könnten nach Einschätzung der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas richtungsweisend für die US-Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine werden. Man habe gehört, dass die jüngsten Gespräche in den USA schwierig, aber konstruktiv gewesen seien, sagte Kallas am Rande eines EU-Verteidigungsministertreffens ins Brüssel. "Es könnte eine entscheidende Woche für die Diplomatie werden."

Wer­bung

Zur Frage, ob sie den Amerikanern vertraue, dass sie eine gute Lösung für die Ukraine finden, sagte Kallas, wenn die Ukrainer in den Gesprächen gemeinsam mit den Europäern sitzen würden, wären sie definitiv viel stärker. Sie vertraue aber darauf, dass die Ukrainer für sich selbst einstehen könnten.

Um die Situation der Ukrainer am Verhandlungstisch zu stärken, könne die EU nun den Druck auf Russland weiter erhöhen. Dies sei unter anderem mit weiteren Sanktionen sowie mit der Nutzung von in der EU festgesetztem russischem Staatsvermögen für die Ukraine möglich. Vor dem sogenannten Reparationsdarlehen hätten die Russen große Angst, ergänzte Kallas.

Nach Gesprächen zwischen Vertretern der USA und der Ukraine in Florida hatte sich US-Präsident Donald Trump zuvor optimistisch geäußert. Er gab sich überzeugt, dass sowohl Russland als auch die Ukraine ein Ende des Krieges wollten. "Ich denke, es gibt eine gute Chance, dass wir einen Deal machen können", sagte er an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One./aha/DP/zb