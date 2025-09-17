DAX23.644 -0,4%ESt505.440 ±-0,0%Top 10 Crypto15,73 -1,7%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.748 -0,4%Euro1,1809 +0,4%Öl67,38 -0,1%Gold3.694 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026? Experte mit Hoffnung für die Tesla-Aktie: Vom Absturz 2025 zur Erholung 2026?
Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish Ethereum-Kurs von 25.000 Dollar bis 2028? Standard Chartered wird mega-bullish
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.

EU treibt Beitrittsverhandlungen mit Albanien voran

16.09.25 12:33 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU treibt die Beitrittsverhandlungen mit dem Westbalkanland Albanien voran. Bei einem Europaminister-Treffen fällt der Startschuss für Gespräche über die Aufnahmebedingungen im Themenfeld Energie, Verkehr, Umwelt und Klimapolitik. Damit laufen nun in fünf der insgesamt sechs sogenannten Clustern Verhandlungen. Weiterhin nicht begonnen haben Gespräche über das Themenfeld, in dem es etwa um Landwirtschaft und Fischerei geht.

Wer­bung

Der albanische Ministerpräsident Edi Rama würde sein Land gerne bis 2030 in die EU führen. Ob das gelingen kann, ist allerdings noch fraglich. Der deutsche Europa-Staatsminister Gunther Krichbaum sagte am Dienstag am Rande der Beitrittskonferenz, Albanien sei grundsätzlich auf einem guten Weg. Vor allem im Bereich der Rechtsstaatlichkeit gebe es aber noch Verbesserungspotenzial.

Zudem wies Krichbaum darauf hin, dass es aus deutscher Sicht vor einer neuerlichen EU-Erweiterung auch interne Reformen geben muss - zum Beispiel, um das Veto-Recht von Mitgliedstaaten bei bestimmten Entscheidungen abzuschaffen. "Das muss Hand in Hand gehen, weil sonst tatsächlich irgendwann einmal der Zustand eintritt, dass die Europäische Union an Handlungsfähigkeit sehr, sehr stark eingeschränkt wäre", sagte Krichbaum.

Albanien hatte seinen Antrag auf Aufnahme in die EU bereits im Jahr 2009 eingereicht. Die Beitrittsverhandlungen mit dem Land mit etwa 2,8 Millionen Einwohnern begannen allerdings erst 2022. Am weitesten im EU-Aufnahmeverfahren ist derzeit Albaniens nördlicher Nachbar Montenegro./aha/DP/jha