EUREX/Bund-Future im Handelsverlauf höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.35 Uhr 10 Ticks höher 129,38 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,30 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,42, das -tief bei 129,28 Prozent. Umgesetzt worden sind gut 32.000 Kontrakte.

Die Zinssenkungserwartung hat sich angesichts der Molltöne im "Beige Book" und weiterer Fed-Kommentare zuletzt verstärkt, eine Leitzinssenkung in diesem Monat ist nun zu fast 100 Prozent erwartet. In den Blick rückt der US-Arbeitsmarkt , am Nachmittag mit dem ADP-Bericht und am Freitag mit dem großen August-Report.

Die Helaba verweist darauf, dass der Bund-Future nun wieder oberhalb der Unterstützungszone um 129 notiert. Allerdings seien die Indikatoren weiter abwärts gerichtet, damit sei die Gefahr eines Abwärtstrends noch nicht vom Tisch. Ein Widerstand liege bei 129,38 Prozent.

September 04, 2025 02:41 ET (06:41 GMT)