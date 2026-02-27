DAX23.870 +0,3%Est505.788 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3000 +3,8%Nas22.517 -1,0%Bitcoin60.924 +3,5%Euro1,1598 -0,1%Öl84,11 +2,6%Gold5.169 +1,6%
EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet - Bundkurve flacher

04.03.26 09:09 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf gut behauptet. Der März-Kontrakt steigt um 15 Ticks auf 129,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,32 Prozent und das -tief bei 128,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 91.924 Kontrakte. Der Bobl-Future gewinnt 12 Ticks auf 116,74 Prozent. EZB-Chefvolkswirt Lane hat bereits vor einem Inflationsschub gewarnt, sollte der Iran-Krieg länger anhalten. Infolgedessen wurden die Zinssenkungserwartungen verdrängt und die Kurse am Rentenmarkt haben über den gesamten Laufzeitbereich kräftige Verluste erlitten. Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentieren im Vergleich zu Montagvormittag etwa 15 Basispunkte höher bei 2,78 Prozent. Kürzere Laufzeiten verzeichnen zum Teil noch stärkere Aufschläge, die Bundkurve hat sich verflacht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 03:10 ET (08:10 GMT)