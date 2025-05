EUREX/Bund-Future im Verlauf kaum verändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf kaum verändert. Der Juni-Kontrakt verliert leicht auf 129,60 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,71, das -tief bei 129,51 Prozent. Umgesetzt wurden 47.358 Kontrakte. Das datenseitige Interesse gilt vor allem den US-Verbraucherpreisen des Monats April. Hier weisen die Marktstrategen der Helaba darauf hin, dass diese unter dem Einfluss der erhöhten Importzölle stehen, aber ebenso unter dem Eindruck gesunkener Energiepreise. Diese dürfte dazu beigetragen haben, dass die Jahresteuerungsrate bei plus 2,4 Prozent konstant bleibe. Im Hinblick auf die inflationäre Wirkung bestehe erhebliche Verunsicherung, wann und in welchem Ausmaß der Preisschub auf der Verbraucherebene ankomme, zumal sich das Blatt in den vergangenen Tagen erneut gewendet habe. Hierzulande werde am Vormittag mit einem deutlichen Anstieg des ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen gerechnet.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2025 03:09 ET (07:09 GMT)