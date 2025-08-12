EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.47 Uhr 5 Ticks niedriger bei 130,09 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,16, das -tief bei 129,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.458 Kontrakte. Widerstände zeigen sich laut Helaba unverändert bei 130,76 und 131,33, Unterstützungen an der zuletzt getesteten 21-Tagelinie bei 129,82 und um 129.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 02:54 ET (06:54 GMT)