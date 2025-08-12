DAX23.952 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1685 +0,2%Öl67,35 +0,6%Gold3.395 +0,8%
EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

07.08.25 08:53 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.47 Uhr 5 Ticks niedriger bei 130,09 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,16, das -tief bei 129,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.458 Kontrakte. Widerstände zeigen sich laut Helaba unverändert bei 130,76 und 131,33, Unterstützungen an der zuletzt getesteten 21-Tagelinie bei 129,82 und um 129.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 02:54 ET (06:54 GMT)