DAX24.423 +0,5%ESt505.468 -0,3%Top 10 Crypto15,84 +2,2%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.743 +0,9%Euro1,1640 -0,1%Öl66,22 +0,4%Gold3.326 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Intel 855681 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX eröffnet mit Verlusten -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben Mittwochshandel schwächer: DAX-Anleger gehen in Deckung - Abgaben
K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen K+S-Aktie unter Druck: Analyst senkt für K+S den Daumen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren

EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

20.08.25 08:13 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future zeigt sich am Mittwoch im Verlauf knapp behauptet. Der September-Kontrakt verliert 7 Ticks auf 129 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,15 Prozent und das Tagestief bei 128,88 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.598 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 3 Ticks auf 117,16 Prozent.

Wer­bung

Damit notiert der Bund-Future genau in der Mitte seiner jüngst ausgebildeten Handelsspanne zwischen 128 und 130 Prozent. Am Abend dürfte das Protokoll der jüngsten FOMC-Sitzung nach Hinweisen zur zukünftigen Fed-Geldpolitik abgeklopft werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 02:14 ET (06:14 GMT)