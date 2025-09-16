DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,39 ±-0,0%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.033 +0,7%Euro1,1736 ±0,0%Öl67,14 +0,4%Gold3.637 -0,2%
EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

15.09.25 08:43 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Montag im Vormittagsverlauf knapp behauptet. Der Dezember-Kontrakt verliert 4 Ticks auf 128,6 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,69 Prozent und das Tagestief bei 128,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 22.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 117,86 Prozent.

Der Datenkalender ist zum Start in die Woche eher leer. Mit Blick auf die Herunterstufung durch Fitch am Freitagabend wird zum Wochenstart besonders auf die Entwicklung der Renditen französischer Staatsanleihen geachtet. Die Zinsdifferenz zu deutschen Anleihen ist zunächst kaum verändert, zumal der Schritt nicht überraschend kam und die Renditen in Frankreich in den vergangenen Wochen bereits angezogen hatten.

Am Mittwoch dürfte die US-Notenbank das Leitzinsband um vermutlich 25 Basispunkte auf dann 4,00 bis 4,25 Prozent zu reduzieren, nachdem zuletzt die Beschäftigungsdynamik deutlich nachließ. Zwar liegt die Inflation klar über dem Fed-Ziel, allerdings geht man von einem im Trend nachlassenden Preisdruck aus. Auch den Zinsstrategen der Helaba scheint eine Reduzierung der Zinsen hin zu einem neutralen Niveau gerechtfertigt zu sein. Präsident Trump dürfte sich dagegen mit einem kleinen Zinsschritt wohl nicht zufriedengeben. Er habe in den vergangenen Wochen und Monaten die Fed und insbesondere den Vorsitzenden Powell scharf kritisiert und massive Zinssenkungen gefordert.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 02:43 ET (06:43 GMT)