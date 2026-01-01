DAX25.286 -0,5%Est506.005 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -1,4%Nas23.472 -1,0%Bitcoin82.951 -0,4%Euro1,1632 -0,1%Öl64,42 -1,5%Gold4.604 -0,5%
EUREX/Bund-Future kaum verändert

15.01.26 08:11 Uhr

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.06 Uhr 2 Ticks auf 128,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,44 Prozent und das Tagestief bei 128,30 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.571 Kontrakte. Der Buxl-Futures notiert unverändert bei 111,28 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 3 Ticks auf 116,51 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 02:12 ET (07:12 GMT)