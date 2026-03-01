EUREX/Bund-Future kaum verändert

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.30 Uhr 4 Ticks auf 126,15 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,27 Prozent und das -tief bei 126,02 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.227 Kontrakte. Der Buxl-Future verliert 6 Ticks auf 109,16 Prozent - der Bobl-Future gewinnt dagegen 1 Tick auf 116,16 Prozent.

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March 17, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)