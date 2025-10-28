DAX24.238 -0,3%Est505.694 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,62 -2,0%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.028 +0,1%Euro1,1657 +0,1%Öl64,74 -1,5%Gold3.920 -1,8%
EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus

28.10.25 08:10 Uhr

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstag bis 8.05 Uhr 5 Ticks auf 129,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,67 Prozent und das Tagestief bei 129,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.030 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 16 Ticks auf 116,80 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 4 Ticks auf 118,26 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 03:10 ET (07:10 GMT)