EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.03 Uhr 4 Ticks auf 129,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,35 Prozent und das Tagestief bei 129,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.459 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 10 Ticks auf 116,22 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 1 Ticks auf 118,09 Prozent.

October 30, 2025 03:05 ET (07:05 GMT)