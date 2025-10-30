DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,43 +0,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin95.865 +1,1%Euro1,1617 +0,1%Öl64,32 -0,9%Gold3.964 +0,5%
EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus

30.10.25 08:05 Uhr

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.03 Uhr 4 Ticks auf 129,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,35 Prozent und das Tagestief bei 129,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.459 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 10 Ticks auf 116,22 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 1 Ticks auf 118,09 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 03:05 ET (07:05 GMT)