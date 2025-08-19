EUREX/Bund-Future mit moderaten Aufschlägen

DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.13 Uhr um 6 Ticks auf 128,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,85 Prozent und das Tagestief bei 128,7 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 14.770 Kontrakte. Der Buxl-Futures verbessert sich um 8 Ticks auf 113,52 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 117,02 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 02:15 ET (06:15 GMT)