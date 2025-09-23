Neu! Der Stock-Box-Service für das Multi-Märkte-Konto - Bequem und professionell Aktien handeln (lassen)

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Knaus Tabbert: Gewinnwarnung. Aktien von VW und Porsche nach Vortages-Rutsch erholt. LANXESS: Ausstieg aus Envalior-Joint-Venture für 2026 geplant. NEL-Aktie nach Verlusten mit Kurssprung - Indexausschluss belastet nur kurzzeitig. BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse. Orsted darf Offshore-Windprojekt fortsetzen. Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu.