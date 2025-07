EUREX/Bund-Future nach UK-Daten im Minus

DOW JONES--Nach der Achterbahnfahrt am Vortag tendiert der Bund-Future am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Der September-Kontrakt verliert 7 Ticks auf 129,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,56 Prozent und das -tief bei 129,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.524 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 117,41 Prozent.

Druck kommt von den schwächer tendierenden Gilts in Folge der höher als erwartet ausgefallenen Inflation in Großbritannien, sie stieg im Juni um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit deuten die Inflationszahlen auf eine unerwartete Wiederbeschleunigung des Preisdrucks im vergangenen Monat hin. Langsamere und spätere Zinssenkungen sind für Marktstratege Michael Brown von Pepperstone nun das wahrscheinlich Szenario, wobei er weiterhin in seinem Basisszenario von zwei Zinssenkungen um 25 Basispunkte im restlichen Jahr, im August und November, ausgehe.

July 16, 2025 02:23 ET (06:23 GMT)