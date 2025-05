EUREX/Bund-Future tendiert im Verlauf etwas leichter

DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Dienstag im verlauf leicht nach unten. Der Juni-Kontrakt verliert 10 Ticks auf 130,88 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,98 Prozent und das Tagestief bei 130,69 Prozent. Umgesetzt wurden rund 26.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 119,14 Prozent. Im Blick haben die Teilnehmer die heute beginnende Sitzung der US-Notenbank. Neben der eigentlichen Entscheidung am Mittwochabend ist für die Zinsstrategen der Helaba die Kommunikation der Notenbank wichtig. Sie erwarten, dass die Mitglieder des Fed-Offenmarktausschusses eine Vorfestlegung auf den weiteren Zinspfad vermeiden und wie bisher auf die Datenabhängigkeit der zukünftigen Entscheidungen verweisen werden. Mithin dürfte die Notenbank also zunächst in einer abwartenden Haltung verharren.

Wer­bung Wer­bung

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2025 02:51 ET (06:51 GMT)