DAX24.727 +0,2%Est506.224 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7900 +2,2%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.567 +0,5%Euro1,1408 +0,2%Öl72,21 -1,2%Gold4.063 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 SAP 716460 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet etwas fester -- Asiens Börsen grün -- USA verhandeln weiter mit dem Iran -- ServiceNow, SAP, Moderna, Eli Lilly, Lenovo, SK hynix, Samsung, Honeywell im Fokus
Top News
Verbraucherpreise in Spanien: Inflation sinkt erwartungsgemäß Verbraucherpreise in Spanien: Inflation sinkt erwartungsgemäß
Goldpreis: Versuch einer Bodenbildung oberhalb von 4.000 Dollar Goldpreis: Versuch einer Bodenbildung oberhalb von 4.000 Dollar
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/Bund-Future verharrt im Minus

29.06.26 08:32 Uhr

DOW JONES--Bei vergleichsweise dünnen Umsätzen notiert der Bund-Future im Verlauf knapp leichter. Die Agenda ist zum Wochenstart noch recht leer, am Dienstag stehen dann die Inflationsdaten aus Deutschland, Frankreich und Italien an. Mit Blick auf die Zinserwartungen schauen die Marktstrategen der Helaba nach Portugal. Dort startet die EZB-Konferenz in Sintra, auf der viele Notenbankvertreter zu Wort kommen werden.

Der September-Kontrakt verliert 9 Ticks auf 127,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,5 Prozent und das -tief bei 127,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.564 Kontrakte. Der Bobl-Future sinkt um 9 Ticks auf 115,37 Prozent

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com.

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)