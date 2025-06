EUREX/DAX-Future dreht ins Plus

DOW JONES--Die DAX-Futures haben am Mittwochvormittag ins Plus gedreht. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt gegen 8.20 Uhr um 79 auf 23.418 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.437 und das Tagestief bei 23.310 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 881 Kontrakte. Der Future liegt seit Mitte Mai in einer Seitwärtsbewegung zwischen 23.290 bis 23.300 auf der Unterseite und 24.430 bis 24.512 auf der Oberseite. Die Unterstützung hat am Morgen wieder gehalten.

