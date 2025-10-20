EUREX/DAX-Future im frühen Handel gut behauptet

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.59 Uhr 34,0 Punkte auf 24.111,0. In den Handel gegangen war er mit 24.033,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.112,0 und das Tagestief bei 24.011,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 686 Kontrakte.

