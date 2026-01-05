EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 05.52 Uhr 71,0 Punkte auf 25.071,0. In den Handel gegangen war er mit 25.005,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.074,0 und das -tief bei 24.983,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 467 Kontrakte.

January 05, 2026 23:54 ET (04:54 GMT)