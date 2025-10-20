DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1666 ±0,0%Öl60,78 -0,9%Gold4.234 -0,4%
EUREX/DAX-Future im Verlauf erholt

20.10.25 08:33 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Montagvormittag etwas fester. Der Dezember-Kontrakt steigt um 54 auf 24.131 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.142 und das Tagestief bei 24.011 Punkten. Umgesetzt wurden rund 1.500 Kontrakte. Positiv ist, dass zum kleinen Verfall am Freitag eine gute Kaufbereitschaft im Bereich 23.800 bis 23.900 Punkten an den Markt kam. Inzwischen hat der Terminkontrakt wieder die 24.000er-Marke mit Schwung nach oben herausgenommen.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2025 02:34 ET (06:34 GMT)