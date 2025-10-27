EUREX/DAX-Futures legen dank China/USA-Entspannung zu

DOW JONES--Aufwärts geht es am Montagmorgen mit den DAX-Futures. Der Dezember-Kontrakt steigt um 110 auf 24.430 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.498 und das Tagestief bei 24.386 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.849 Kontrakte. Kurstreiber ist die augenscheinliche Entspannung um den US-Handelsstreit mit China. Händler setzen daher auf noch höhere Kursgewinne, sobald die Kassabörsen eröffnet haben.

October 27, 2025 03:32 ET (07:32 GMT)