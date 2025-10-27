DAX24.274 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1633 ±0,0%Öl65,34 -0,5%Gold4.040 -1,0%
EUREX/Renten-Futures etwas leichter

27.10.25 08:35 Uhr

DOW JONES--Etwas leichter sind die Renten-Futures am Montagmorgen in die neue Woche gestartet. Die Annäherung zwischen den USA und China könnte zu einer generellen Risk-On-Stimmung führen, heißt es im Handel. Sichere Häfen wie die Bund-Futures seien dann weniger gefragt, Rentenanleger könnten dann wieder stärker in der Peripherie aktiv werden. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 20 Ticks auf 129,30 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,41 Prozent und das Tagestief bei 129,26 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 34.464 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 54 Ticks auf 115,84 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 8 Ticks auf 118,19 Prozent.

Kontakt zum Autor: merkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2025 03:36 ET (07:36 GMT)