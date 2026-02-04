DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,0%Nas23.239 +0,9%Bitcoin57.860 -1,8%Euro1,1907 -0,1%Öl69,04 -0,1%Gold5.031 -0,6%
EUREX/Renten-Futures starten wenig verändert

10.02.26 08:33 Uhr

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich am Dienstagmorgen die deutschen Renten-Futures. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 128,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,46 Prozent und das -tief bei 128,30 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.556 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 16 Ticks auf 109,56 Prozent - der Bobl-Future um 1 Tick auf 116,71 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2026 02:33 ET (07:33 GMT)