EUREX/Renten-Futures ziehen an

17.09.25 09:10 Uhr

DOW JONES--Aufwärts geht es bei den deutschen Renten-Futures am Mittwochvormittag im Vorfeld der US-Zinsentscheidung. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 16 Ticks auf 128,88 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,90 Prozent und das Tagestief bei 128,71 Prozent. Umgesetzt wurden rund 23.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 14 Ticks auf 114,74 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 117,95 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2025 03:11 ET (07:11 GMT)