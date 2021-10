AUTO1 Group-Aktie: AUTO1-Kurs im Aufwind

€uro am Sonntag

von David Heinz, €uro am Sonntag

Zwar wurde der Zielkurs von 56 Euro auf 50 Euro gesenkt, die Einschätzung jedoch von "Neutral" auf "Übergewichten" angehoben. Analysten nehmen an, dass der Onlinekauf und -verkauf von Autos in Zukunft noch beliebter werden dürfte und das SDAX-Unternehmen seine Marktposition ausbauen kann. Im Februar ging AUTO1 zu einem Kurs von 38 Euro an die Börse.

Das zwischenzeitliche Hoch von 57 Euro konnte die Aktie unter anderem wegen der Verkäufe ­einiger Großaktionäre nicht halten. Neben JPMorgan empfiehlt die Mehrheit der Analysten die Aktie zum Kauf. Das Kursziel etwa der Deutschen Bank liegt bei 58 Euro.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

