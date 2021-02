Baidu-Aktie: Mit Kursfantasie

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Baidu entwickelt unter der Bezeichnung Kunlun bereits eigene Halbleiter. Bei der avisierten KI-Chip-Firma will Baidu Mehrheitsaktionär sein. Mit DuerOS hat der Konzern bereits ein Betriebssystem für KI entwickelt und mit Apollo eine eigene Plattform für selbstfahrende Autos im Portfolio.

An der Börse kommen die Pläne gut an. Der Aktienkurs legte zu. Positiv für die Kursfantasie ist zudem, dass US-Anleger nun wieder in Baidu investieren können. Mit der Bilanz für das Schlussquartal am 17. Februar gibt es auch ein Update zum Kauf des Streamingdiensts YY Life, der im November angekündigt worden war.

