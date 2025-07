METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.336,81 3.322,65 +0,4% 14,16 +27,4%

Silber 32,59 32,52 +0,2% 0,07 +17,4%

Platin 1.186,04 1186,1 -0,0% -0,06 +33,9%

Kupfer 5,49 5,55 -1,0% -0,06 +35,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Gold verlor aufgrund der gestiegenen Marktzinsen und des festeren Dollar an Attraktivität. Der Preis für die Feinunze sank um 0,4 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-ZÖLLE

Die USA werden im Rahmen eines neuen Handelsabkommens einen Zoll von 19 Prozent auf indonesische Produkte erheben. Nach Aussage von US-Präsident Donald Trump werden US-Waren ohne Zölle nach Indonesien gelangen. "Sie zahlen 19 Prozent und wir zahlen gar nichts", sagte Trump am Dienstag im Weißen Haus. Zuvor hatte er bekannt gegeben, dass sich die USA und Indonesien auf eine Senkung der so genannten reziproken Zölle geeinigt hätten, aber keine Einzelheiten genannt.

Kanadas Premierminister Mark Carney hält es möglicherweise nicht für möglich, den US-Zöllen zu entgehen, selbst wenn ein bilaterales Abkommen zur Beilegung des aktuellen Zollstreits geschlossen wird. Es war das erste Mal, dass er die Möglichkeit ansprach, dass die US-Zölle in Kraft bleiben könnten.

Die USA werden eine Gruppe von kleineren Handelspartnern nach den Worten von US-Päsident Donald Trump bald benachrichtigen, dass sie mit höheren Zöllen als 10 Prozent belegt werden.

EU- GELDPOLITIK

EZB-Ratsmitglied und Bundesbank-Chef Joachim Nagel hat vor der Sitzung der EZB in der kommenden Woche seine Präferenz für eine Zinspause angedeutet. Aus geldpolitischer Sicht sei derzeit "eine Politik der ruhigen Hand gefragt", sagte Nagel dem Handelsblatt. Er verwies darauf, dass der Effekt des geopolitischen Umfelds und des Handelskonflikts mit den USA auf die Preise "überaus ungewiss" sei.

RENAULT

Renault hat seine Finanzziele für dieses Jahr gesenkt und ernennt CFO Duncan Minto zum Interimschef. Renault begründete die Prognosesenkung mit der Verschlechterung des Automobilmarktes und dem wachsenden Konkurrenzdruck. Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Prozent auf 27,6 Milliarden Euro. Die operative Marge von Renault lag bei 6 Prozent, der freie Cashflow bei 47 Millionen Euro.

ALPHABET / DATENZENTREN

Google und die Investmentfirma Blackstone investieren beide in großem Umfang in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz im US-Bundesstaat Pennsylvania. Jeder Konzern hat jeweils 25 Milliarden Dollar zugesagt, während das KI-Cloud-Unternehmen Coreweave weitere 6 Milliarden Dollar für "ein neues, hochmodernes Datenzentrum" in Lancaster, Pennsylvania, bereitstellt.

RIO TINTO

hat im zweiten Quartal in seinen australischen Eisenerzminen die höchste Produktion seit 2018 verzeichnet. Gleichzeitig verwies der nach Marktwert zweitgrößte Bergbaukonzern weltweit auf 300 Millionen US-Dollar an Bruttokosten im Zusammenhang mit US-Zöllen auf seine kanadischen Aluminiumexporte.

